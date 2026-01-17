Gli infermieri rappresentano un elemento fondamentale del sistema sanitario, svolgendo un ruolo insostituibile nella cura e assistenza ai pazienti. È importante riconoscere il loro contributo quotidiano, che garantisce efficienza e qualità nell’assistenza sanitaria. In questo contesto, il contributo degli operatori infermieristici si configura come un pilastro essenziale per il buon funzionamento del sistema sanitario italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti “Bisogna riconoscere, senza se e senza ma, il ruolo centrale e insostituibile degli infermieri e delle infermiere nel nostro sistema sanitario”. Lo ha dichiarato il consigliere regionale di Forza Italia, Fernando Errico, al termine della cerimonia del Giuramento dell’Infermiere, svoltasi a Napoli. “La professione infermieristica rappresenta uno dei pilastri fondamentali della sanità pubblica: donne e uomini che ogni giorno non solo curano il corpo, ma si fanno carico anche del disagio umano e psicologico dei pazienti e delle loro famiglie”, ha sottolineato Errico. “Proprio per questo è inaccettabile che chi opera in prima linea continui a essere esposto ad aggressioni e a condizioni di lavoro spesso difficili”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sanità, Errico (FI): “Gli infermieri pilastro insostituibile del sistema sanitario”

Leggi anche: Sanità, Errico (FI): “I dati Gimbe certificano che la sanità campana non va”

Leggi anche: Regionali, Fernando Errico (FI): “Il De Liguori deve tornare ad essere un presidio sanitario pienamente operativo”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sanità, Errico (FI): “Gli infermieri pilastro insostituibile del sistema sanitario” - “Bisogna riconoscere, senza se e senza ma, il ruolo centrale e insostituibile degli infermieri e delle infermiere nel nostro sistema sanitario”. ntr24.tv