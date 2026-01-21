Terni il convegno ‘Dieta Mediterranea 4.0 Un ponte tra passato e futuro del mangiar bene’ | Migliorare il rapporto con il cibo

A Terni si terrà il convegno ‘Dieta Mediterranea 4.0. Un ponte tra passato e futuro del mangiar bene’, dedicato a promuovere un rapporto più consapevole con il cibo. La Dieta Mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità, rappresenta un modello alimentare di valore storico e culturale. L’evento intende esplorare come tradizione e innovazione possano contribuire a migliorare le abitudini alimentari quotidiane.

“Decantata, nominata ed indicata come la migliore. Riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Inoltre studiata da decenni e vantata dagli italiani. La vera Dieta Mediterranea la seguono in pochi o nessuno? In quanti consapevolmente?. “Mangio tanta frutta e verdura. E tutto il resto?”.🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Il tramonto del cibo spazzatura: l’Italia riscopre la dieta mediterranea e dice addio ai cibi ultraprocessati Leggi anche: Cibo per gli occhi, dieta mediterranea alleata della vista La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Dieta mediterranea 4.0, a Terni convegno con degustazione; Terni: in Bct si parla di ‘dieta mediterranea 4.0’; Terni, Dieta Mediterranea 4.0: se ne parla il 24 gennaio alla Bct di Terni. Dieta mediterranea 4.0, a Terni convegno con degustazioneLa vera Dieta Mediterranea la seguono in pochi o nessuno? In quanti consapevolmente? Per saperne di più, l’associazione Magna Grecia invita a Terni, il 24 gennaio alle 16 in biblioteca, ad ascoltare v ... umbria24.it Quanti seguono davvero la dieta mediterranea? Appuntamento in Bct a Terni con Michele RiefoliRelatore d'eccezione sarà il dottor Michele Riefoli, biologo nutrizionista, già docente di Scienze Motorie e presidente dell'associazione Ottavo Senso Aps-Consapevolezza del Benessere. Introdurrà i ... corrieredellumbria.it Dieta mediterranea 4.0, a Terni convegno con degustazione x.com Convegno "Conosciamo i Lions" LC Sangemini – Terni dei Naharti 15 Dicembre 2025 Si è svolto con grande successo e in un’aula gremita l’incontro formativo promosso dal Lions Club Sangemini Terni dei Naharti in collaborazione con l’Università della Terz - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.