Boom della telemedicina nelle farmacie di Roma | in 4 mesi 14mila elettrocardiogrammi e holter

A Roma, la crescente richiesta di servizi di salute digitale ha portato a oltre 8.300 elettocardiogrammi eseguiti in farmacia nei primi quattro mesi dell’anno. La causa di questa diffusione è la maggiore attenzione dei cittadini alla prevenzione e alla comodità di ricevere assistenza senza recarsi in ospedale. In tutto il Lazio, sono state completate più di 16.000 prestazioni di questo tipo, evidenziando un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Le farmacie si sono trasformate in punti di riferimento per il monitoraggio della salute cardiaca.

I primi numeri dopo la partenza, lo scorso ottobre, della sperimentazione che ha coinvolto Federfarma e la Regione, con l'obiettivo di ridurre costi e attese per i cittadini, sono incoraggianti Oltre 8300 elettrocardiogrammi solo a Roma (e più di 16mila in tutto il Lazio); e un totale di 13.816 prestazioni effettuate, solo nella Capitale, in quattro mesi. Sono incoraggianti i primi numeri che arrivano sulla sperimentazione, partita lo scorso ottobre, per l’esecuzione di elettrocardiogramma e holter cardiaco e pressorio in telemedicina nelle farmacie di Roma e del Lazio. Un progetto che rientra nel protocollo attuativo della sperimentazione della telemedicina firmato dalla Regione, da Federfarma Lazio e Assofarm.🔗 Leggi su Romatoday.it

A partire da lunedì 26 gennaio, l’Asst Papa Giovanni ha introdotto la possibilità di eseguire elettrocardiogrammi (ECG) direttamente nelle Case di Comunità.

Le farmacie comunali di Roma potrebbero presto rimanere senza i farmaci Teva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.