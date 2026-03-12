Funziona il Cup nelle farmacie in provincia di Chieti | l' elenco completo

In provincia di Chieti, 73 farmacie hanno aderito alla convenzione per la prenotazione di visite ed esami diagnostici attraverso il Cup. Questa iniziativa permette ai cittadini di prenotare facilmente servizi sanitari presso le farmacie della zona, facilitando l’accesso alle prestazioni sanitarie senza dover necessariamente recarsi negli ambulatori o negli ospedali. La novità è attiva e funzionante in tutta la provincia.

Effettuano in media oltre 30 mila prenotazioni l’anno, una vera e propria rete costruita in collaborazione con la Asl che offre un servizio gratuito per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie Funziona in provincia di Chieti la prenotazione di visite ed esami diagnostici in provincia di Chieti in farmacie: sono ben 73 quelle che hanno aderito alla convenzione. Effettuano in media oltre 30 mila prenotazioni l’anno, una vera e propria rete costruita in collaborazione con la Asl che offre un servizio gratuito per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie. Un rapporto, avviato diversi anni fa, che si è consolidato nel tempo, formalizzato con un accordo grazie al quale i cittadini possono prenotare visite specialistiche e in alcuni casi anche pagare il ticket. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Friuli Venezia Giulia. Cup in farmacia anche nell’isontino. Olivetti (Ordine farmacisti Gorizia): Ma il pagamento esclusivo con Pos resta un grosso limiteLa presidente dell’Ordine professionale evidenzia la disparità rispetto al territorio di Trieste, dove è possibile pagare le prestazioni con contante, carta di credito/debito, e punta il dito anche ... quotidianosanita.it

Servizi CUP anche in farmacia: siglato protocollo tra ASL 1 e AFMPrenotare visite ed esami specialistici, pagare il ticket e disdire un appuntamento direttamente in farmacia, come allo sportello CUP ... laquilablog.it

