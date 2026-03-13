Sanità la Regione tira il freno a mano e blinda la spesa regionale | assunzioni incarichi e appalti sospesi

La Regione Puglia ha deciso di sospendere temporaneamente assunzioni, incarichi e appalti nel settore sanitario, bloccando così alcune procedure in corso. La misura è stata adottata dalla presidenza regionale mentre si definiscono nuove disposizioni per rafforzare il controllo sulla spesa sanitaria. La decisione riguarda le strutture competenti coinvolte nella gestione delle risorse e degli interventi nel settore.

La richiesta di autorizzazione deve contenere la descrizione dell’esigenza organizzativa, la quantificazione della spesa prevista, la durata dell’intervento e l’indicazione delle eventuali alternative organizzative valutate. La violazione dell’obbligo di sospensione costituisce grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dagli incarichi rivestiti. FoggiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Buco sanità, tagli ospedali e nuove tasse in Puglia? FdI e Lega preoccupati Celiachia, oltre 40mila pugliesi potenzialmente coinvolti: "Una legge e nuovi strumenti per migliorare la qualità della vita”... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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