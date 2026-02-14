Nuove sale operatorie al Deu sui tempi la direzione stringe il nodo | Nei prossimi mesi

La direzione del Policlinico Riuniti di Foggia annuncia che le nuove sale operatorie al Deu saranno operative nei prossimi mesi, senza però indicare una data precisa. La decisione arriva dopo mesi di attese e di lavori di ristrutturazione, che hanno coinvolto l’intero reparto di emergenza-urgenza. La struttura, situata nel cuore dell’ospedale, riceve ogni giorno numerosi pazienti che ora potranno contare su un più rapido accesso agli interventi chirurgici. La direzione ha chiarito che l’obiettivo è avviare le attività appena possibile, anche se i tempi dipendono da vari passaggi burocratici e tecnici.

"Tali tempi tecnici risultano pienamente coerenti con la programmazione definita. Non si registrano ritardi né in capo alla Regione né al Policlinico. Al contrario, si evidenzia che le opere sono state realizzate anche in anticipo rispetto alla definitiva formalizzazione del finanziamento, a dimostrazione della volontà di accelerare ogni fase utile alla messa in funzione del nuovo blocco operatorio".