Le sale operatorie non possono essere catene di montaggio
Le sale operatorie richiedono attenzione e cura individuale, non un approccio standardizzato. Walter Starace, ortopedico napoletano specializzato in chirurgia laser vertebrale, illustra le motivazioni che lo hanno portato a trasferirsi negli Emirati Arabi, sottolineando l’importanza di un ambiente dedicato alla qualità e alla sicurezza del paziente. La sua scelta riflette la ricerca di un contesto che valorizzi l’esperienza e l’attenzione professionale.
Walter Starace, ortopedico napoletano, specialista in chirurgia laser vertebrale, spiega la sua scelta di lasciare l'Italia per gli Emirati Arabi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
