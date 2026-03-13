Sanità Cisl Sicilia | Scandali e le inchieste stanno alimentando un clima di sfiducia e di incertezza

La Cisl Sicilia denuncia che gli scandali e le inchieste nel settore sanitario stanno creando un clima di sfiducia e incertezza tra cittadini e operatori. La organización afferma che le indagini giudiziarie procederanno per chiarire i fatti e verificare eventuali reati, senza commentare le dinamiche o le cause dei problemi emersi. La situazione continua a suscitare preoccupazione tra chi lavora e chi utilizza i servizi sanitari.

“Le inchieste giudiziarie faranno il loro corso e accerteranno sino in fondo i fatti e gli eventuali reati che sono stati commessi. Ma quello che già oggi si registra è che quanto trapela vada stigmatizzato in ogni modo, perché intacca pesantemente l’immagine e il decoro del sistema sanitario regionale”. Lo dichiarano il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana e il tavolo della Salute del sindacato confederale nell’isola, composto da Cisl Fp, Fnp Cisl, Cisl Medici e Fisascat Cisl, oltre che da tutte le Unioni sindacali territoriali. “Quello che si registra in modo sempre più evidente - aggiungono La Piana e il tavolo... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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