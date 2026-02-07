Zangrillo torna ad attaccare la sinistra, accusandola di alimentare la violenza in piazza. Il ministro di Forza Italia ha anche commentato il decreto Sicurezza, che sostiene, ma ha avvertito: «Siamo in un periodo simile a quello delle Brigate Rosse. Anch’io sono stato minacciato dai miei compagni di partito». La sua voce si aggiunge alle tensioni politiche e sociali di questi giorni.

Il ministro di Fi plaude al decreto Sicurezza ma mette in guardia: «Periodo da Brigate Rosse, anch’io minacciato dai compagni». Se lo tirano per la giacca, lui abbottona il doppiopetto e non si scompone più di tanto. Le giacche cult del presidente Silvio Berlusconi gli piacciono parecchio. Paolo Zangrillo, ministro di Forza Italia, uomo della Pubblica amministrazione, più dei suoi doppiopetto ama altre cose: le istituzioni, la famiglia, le persone, le idee liberali di Forza Italia, il lavoro, il Genoa, il gioco di squadra, spegnere la luce anche quando lascia il suo ufficio ministeriale. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Zangrillo: «I cattivi maestri della sinistra stanno alimentando il clima di violenza in piazza»

Approfondimenti su Zangrillo Minacce

Questa mattina, Zangrillo commenta l’episodio di ieri, definendolo prevedibile.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zangrillo Minacce

Argomenti discussi: Askatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera; Askatasuna, Zangrillo: Contro il poliziotto è stato tentato omicidio; Zangrillo Contro poliziotto è stato tentato omicidio, è deriva terroristica; Askatasuna Zangrillo | I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale ma è la galera.

Askatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galeraAskatasuna, Zangrillo: I cattivi maestri devono trovare un luogo che non è il centro sociale, ma è la galera ... msn.com

Zangrillo Contro poliziotto è stato tentato omicidio, è deriva terroristicaCosì il ministro della Pubblica Amministrazione e segretario regionale di Forza Italia, Paolo Zangrillo ... msn.com

“Il Decreto Sicurezza è uno strumento per arginare un’ondata di violenza che si vuole far crescere, alimentata da quelli che ai miei tempi venivano definiti cattivi maestri”. Così Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione. facebook