Quasi 300 milioni di risarcimenti per malasanità l' Asl di Caserta quella che paga di più in Campania

In Campania, l’Asl di Caserta ha distribuito quasi 300 milioni di euro in risarcimenti per malasanità, risultando l’ente che ha versato più denaro nella regione. La cifra rappresenta la somma più alta tra le aziende sanitarie campane. A livello regionale, questa situazione evidenzia la quantità di denunce e richieste di risarcimento legate a malpractice mediche.

Il dossier dell'associazione Fulop presentato in Regione. La consigliera Rostan: "Emorragia di risorse che potrebbero essere destinate a migliorare i servizi" L'Asl di Caserta è quella che ha erogato la somma maggiore in Campania per i risarcimenti derivanti da malpractice sanitarie. Emerge dal dossier dell'associazione Fulop presentato presso la sede del consiglio regionale su iniziativa della consigliera della Lega Michela Rostan. I numeri sono incredibili. In Campania tra il 2019 e il 2023 son stati sborsati 286,8 milioni di euro per il risarcimento di 1462 sinistri. Una cifra enorme a cui si vanno ad aggiungere i costi indiretti legati a complicanze che allungano le degenze ospedaliere, circa 15-16 milioni di euro per 22400 giorni complessivi.