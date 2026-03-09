Due settimane prima del referendum sulla giustizia italiana, si ricordano le parole di Nicola Gratteri e Stefano Esposito che hanno parlato di 300 innocenti arrestati e di risarcimenti per 78 milioni di euro. Le riforme principali in discussione riguardano la separazione delle carriere e la nomina dei membri del CSM tramite sorteggio. La consultazione popolare si avvicina rapidamente.

Ancora due settimane e gli italiani si esprimeranno sul referendum per rinnovare la giustizia italiana, con la separazione delle carriere e la nomina per sorteggio dei membri del CSM come riforme principali messe sul tavolo. A “In Altre Parole”, programma condotto su La7 da Massimo Gramellini, che riflette e approfondisce ogni fine settimana un argomento che scalda il dibattito del nostro Paese, è intervenuto Nicola Gratteri, magistrato e procuratore di Napoli, sostenitore del fronte del NO al referendum. Gratteri, in particolare, ha sottolineato i costi di questa riforma. Attualmente, infatti, il CSM costa circa 47 milioni di euro: con la proposta di istituirne due separati — uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici — la spesa triplicherebbe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Nicola Gratteri, Stefano Esposito: "Arrestati 300 innocenti, risarcimenti per 78 milioni"

Articoli correlati

In difesa del Nicola Gratteri. E di tutti noiIl procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, ha sollevato un'accesa polemica esprimendo il suo timore che malavitosi, corrotti e soggetti...

Perché la destra odia Nicola Gratteri e Francesca AlbaneseCiascuno di noi la pensi come vuole sulle parole di Nicola Gratteri (“fascisti e massoni voteranno per il Sì”) e di Francesca Albanese già condannata...

Approfondimenti e contenuti su Nicola Gratteri

Argomenti discussi: Figli e nipoti al posto dei capi, così si rigenera la camorra a Napoli, la parole di Gratteri.

Referendum, senza vergogna. Di Pietro smaschera il ‘sistema' Gratteri: pesca a strascicoGratteri non ha vergogna di quel che dice: Antonio Di Pietro interviene sul caso di Nicola Gratteri e ricostruisce perché e cosa abbia spinto il procuratore di Napoli a dirla così grossa, scatenando ... iltempo.it

Nordio: 'Gratteri smentito dai numeri, stiamo colmando gli organici'Prendo atto delle dichiarazioni odierne del procuratore Gratteri alla Scuola superiore di magistratura in merito alla copertura degli organici. (ANSA) ... ansa.it