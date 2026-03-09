Nicola Gratteri Stefano Esposito | Arrestati 300 innocenti risarcimenti per 78 milioni

Due settimane prima del referendum sulla giustizia italiana, si ricordano le parole di Nicola Gratteri e Stefano Esposito che hanno parlato di 300 innocenti arrestati e di risarcimenti per 78 milioni di euro. Le riforme principali in discussione riguardano la separazione delle carriere e la nomina dei membri del CSM tramite sorteggio. La consultazione popolare si avvicina rapidamente.

Ancora due settimane e gli italiani si esprimeranno sul referendum per rinnovare la giustizia italiana, con la separazione delle carriere e la nomina per sorteggio dei membri del CSM come riforme principali messe sul tavolo. A “In Altre Parole”, programma condotto su La7 da Massimo Gramellini, che riflette e approfondisce ogni fine settimana un argomento che scalda il dibattito del nostro Paese, è intervenuto Nicola Gratteri, magistrato e procuratore di Napoli, sostenitore del fronte del NO al referendum. Gratteri, in particolare, ha sottolineato i costi di questa riforma. Attualmente, infatti, il CSM costa circa 47 milioni di euro: con la proposta di istituirne due separati — uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici — la spesa triplicherebbe. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

