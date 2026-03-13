Un giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera durante una lite nel ghetto “L’Arena” in contrada Sant’Elia a San Severo, nel foggiano. La vittima è stata colpita con un martello e i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarlo. L’incidente è avvenuto nel corso di un alterco che si è concluso con la tragedia.

Un giovane di circa vent’anni è stato ucciso questa sera al termine di una violenta lite scoppiata nel ghetto “L’Arena”, in contrada Sant’Elia a San Severo, nel foggiano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima, ospite della struttura, sarebbe stata colpita con un martello durante un diverbio con un’altra persona. Le ferite si sono rivelate mortali.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, insieme ai Carabinieri della Compagnia di San Severo e agli agenti del Commissariato di Polizia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto. L’area è stata transennata per consentire i rilievi investigativi.... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - San Severo, omicidio al ghetto: giovane ucciso a martellate

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