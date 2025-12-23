A San Severo l' ultimo saluto a Gaetano l' agricoltore ucciso a fucilate davanti alla sua masseria
A San Severo si svolgono oggi alle 15 le esequie di Gaetano Cicerale, l'agricoltore di 49 anni ucciso lo scorso 12 dicembre davanti alla sua masseria in località Casone. La cerimonia si terrà presso la chiesa del Cristo Re, nel rispetto della memoria di una vita dedicata all’attività agricola. L'evento rappresenta un momento di commozione e di ricordo per la comunità locale.
Si terranno alle 15 di oggi, martedì 23 dicembre, presso la chiesa del Cristo Re, a San Severo, le esequie di Gaetano Cicerale, l'agricoltore 49enne assassinato lo scorso venerdì sera, 12 dicembre, dinanzi alla sua masseria in località Casone, a pochi chilometri dal centro abitato di San Severo.
