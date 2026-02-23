presunto incidente simulato arrestato un 48enne per la morte della moglie a san severo

Ciro Caliendo, 48 anni, è finito in carcere dopo aver simulato un incidente mortale che ha coinvolto sua moglie, Lucia Salcone, 47 anni. La Polizia Stradale di San Severo e la Squadra Mobile di Foggia hanno scoperto che l’uomo aveva pianificato tutto per nascondere un omicidio premeditato. Durante le indagini, gli agenti hanno trovato prove che collegano Caliendo alla morte della donna. La vicenda ha portato alla sua immediata detenzione.

In carcere Ciro Caliendo per l'omicidio di Lucia Salcone. La Polizia Stradale di San Severo e la Squadra Mobile di Foggia hanno arrestato Ciro Caliendo, 48 anni, con l'accusa di omicidio volontario premeditato ai danni della moglie, Lucia Salcone, 47 anni. La donna era morta il 27 settembre 2024 in quello che inizialmente era stato presentato come un incidente stradale. Secondo gli inquirenti, però, si sarebbe trattato di un sinistro simulato per coprire un delitto pianificato. L'auto in fiamme e il corpo carbonizzato. Il presunto incidente si verificò lungo la provinciale 13, nelle campagne intorno a San Severo, città in cui la coppia risiedeva.

