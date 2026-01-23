Monsignor Guido Gallese il vescovo va in Tesla alla mensa dei poveri

Monsignor Guido Gallese, vescovo, è stato immortalato mentre si reca alla mensa dei poveri a bordo di una Tesla. La foto, che mostra i bisognosi dall’altra parte di una parete di nylon e la vettura di lusso del prelato, ha suscitato molte reazioni, sollevando riflessioni sulla coerenza tra immagine pubblica e azioni concrete di alcuni rappresentanti religiosi.

La foto che ritrae questo momento storico, con i poveri ammassati al di là della parete di nylon e la supercar luccicante del vescovo al di qua, dimostra in modo inequivocabile che non tutti gli alti prelati sono dotati di una bella testa. Alcuni solo di una bella Tesla. Pare che monsignor Guido Gallese, vescovo di Alessandria dal 2012, da un po' di tempo faccia chiacchierare la città e i suoi fedeli. Sono state inviate diverse segnalazioni. E il Vaticano le ha prese sul serio a tal punto da inviare un ispettore, il cardinale Giuseppe Bertello, presidente emerito del Governatorato del Vaticano e della Pontificia commissione per lo Stato del Vaticano, uno dei pezzi grossi della Santa Sede.

