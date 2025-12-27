Un Natale da favola nell’area mercatale con la Candy House

NARDÒ – La Candy House organizza per lunedì, 29 dicembre, un pomeriggio di divertimento e magia per bambini e famiglie. L’appuntamento è alle 16, in via della Resistenza, nell’area mercatale di Nardò.Tra le attività previste: trucca bimbi e baby dance con il Tappeto Volante alle 16:30, spettacolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

