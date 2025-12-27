Un Natale da favola nell’area mercatale con la Candy House
NARDÒ – La Candy House organizza per lunedì, 29 dicembre, un pomeriggio di divertimento e magia per bambini e famiglie. L’appuntamento è alle 16, in via della Resistenza, nell’area mercatale di Nardò.Tra le attività previste: trucca bimbi e baby dance con il Tappeto Volante alle 16:30, spettacolo. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Halloween al Parco Candy House di Nardò
Leggi anche: Melito, al via i lavori per la riqualificazione dell’area mercatale. Siglato patto anticamorra
Un Natale da favola nell’area mercatale con la Candy House - NARDÒ – La Candy House organizza per lunedì, 29 dicembre, un pomeriggio di divertimento e magia per bambini e famiglie. lecceprima.it
#EVENTI - #Nardò, arriva “Un Natale da Favola” per bambini il 29 dicembre #raccontiamolapuglia - facebook.com facebook
Quando tutti festeggiano il Natale ma nella tua religione é il 7 gennaio, e soprattutto anziché fartelo trascorrere a casa, con i parenti, a cominciare il pranzo alle 13, dare il via ai secondi alle 17, pulirsi la bocca con le verdure alle 19, far uscire il carrello dei dolci x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.