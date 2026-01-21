Malore improvviso trovato morto sul divano | Enrico aveva solo 44 anni

Enrico Girardi, 44 anni, è stato trovato senza vita sul divano nella sua abitazione di Lonato, colpito da un malore improvviso. La notizia ha sconvolto la comunità, lasciando un vuoto difficile da colmare. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’accaduto, mentre amici e familiari ricordano con affetto la sua persona.

Stroncato da un malore improvviso mentre si trovava nella sua abitazione di Lonato: questo il tragico destino di Enrico Girardi, che aveva solo 44 anni.La drammatica scoperta è avvenuta nei giorni scorsi. L'uomo è stato trovato esanime sul divano; per lui non c'era ormai più nulla da fare.

