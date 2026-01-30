Commemorazione storica a San Benedetto e Paganica per l’eroe Camiscioni ricordato con riti e testimonianze locali

Domenica a San Benedetto e Paganica si sono uniti ricordo e sport. Al campo Nelson Mandela si è svolta una partita di Serie A tra l’Unione Rugby San Benedetto e il Paganica Rugby, ma l’evento è diventato molto di più. La giornata è stata dedicata alla memoria di Pierluigi Camiscioni, un simbolo del rugby italiano, ricordato con riti e testimonianze locali che hanno coinvolto la comunità.

Domenica al campo Nelson Mandela si gioca una partita che va oltre il risultato in classifica. L’Unione Rugby San Benedetto ospita il Paganica Rugby in una sfida valida per il campionato di Serie A, ma l’evento assume un valore simbolico profondo, legato alla memoria di Pierluigi Camiscioni, un nome che ha segnato per sempre il paesaggio del rugby italiano. La partita, che si svolge a San Benedetto del Tronto, è stata scelta come palcoscenico per una celebrazione non solo sportiva, ma anche umana e storica. Il premio Fair Play ‘Pierluigi Camiscioni’ verrà consegnato al termine dell’incontro al giocatore che si sarà distinto per correttezza, lealtà e rispetto delle regole. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Commemorazione storica a San Benedetto e Paganica per l’eroe Camiscioni, ricordato con riti e testimonianze locali Approfondimenti su San Benedetto Paganica San Benedetto e Paganica ricordano Camiscioni Domenica di emozioni al campo Nelson Mandela, dove l’Unione Rugby San Benedetto ospita il Paganica Rugby. Qui San Benedetto. Brindisi senza politici. Festa con Bianca Atzei A San Benedetto del Tronto, la notte di San Silvestro è trascorsa senza politici, con una festa che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su San Benedetto Paganica Argomenti discussi: Eventi segnalati dai Comuni; Palermo celebra Ruggero II: convegno e rievocazione per la nascita del Regno di Sicilia; Genova ricorda la Battaglia di Nikolajewka e il sacrificio degli Alpini; Shoah, il monito dalla Risiera di San Sabba: Trieste ricorda e chiama alla responsabilità VIDEO. Giornata della Memoria: gli studenti di Bucine in visita ai luoghi dell’eccidio di San PancrazioGli studenti hanno visitato il Museo della Memoria, il Roseto, il sacrato e la cantina ... msn.com Diocesi: Roma, il 26 gennaio la messa per San Francesco di Sales nella Chiesa di San Giuseppe dei FalegnamiLunedì 26 gennaio, alle 11, nella Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, al Clivo Argentario, si terrà la celebrazione della messa dedicata a san Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. La liturgi ... agensir.it Interessate la zone di via Giamaica e in via San Benedetto da Norcia #InCitta - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.