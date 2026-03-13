Le immagini ufficiali di Samsung hanno rivelato i modelli Galaxy A37 e A57, entrambi destinati alla fascia media. I render mostrano un design rinnovato e introducono anche nuove opzioni di colore. La presentazione di questi dispositivi sembra imminente, anche se non sono stati ancora forniti dettagli tecnici o date precise di lancio.

Le nuove immagini trapelate confermano che Samsung sta preparando due nuovi modelli midrange, il Galaxy A37 e il Galaxy A57, con un design aggiornato. I render mostrano dettagli precisi come la nuova configurazione della Key Island sul lato destro del dispositivo. Questa evoluzione hardware si inserisce in un mercato italiano dove i consumatori cercano costantemente il miglior rapporto qualità-prezzo. La disponibilità di questi telefoni sarà determinante per gli utenti italiani che devono scegliere tra innovazione tecnologica e costi reali di sostituzione. Mentre le reti 5G si espandono nel territorio nazionale, la scelta dello smartphone diventa sempre più critica per sfruttare al meglio queste infrastrutture. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung: render ufficiali svelano A37 e A57 con nuovi colori

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