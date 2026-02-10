Samsung anticipa i tempi | i nuovi Galaxy A57 e A37 sono in arrivo

Samsung si prepara a lanciare i nuovi Galaxy A57 e A37 tra il 9 e il 15 febbraio. L’azienda sudcoreana sorprende il mercato anticipando i tempi rispetto ai soliti cicli di uscita. La scelta di accelerare i tempi segnala quanto siano importanti per Samsung i modelli di fascia media, che continuano a giocare un ruolo chiave nel suo piano di mercato.

Samsung sorprende il mercato tecnologico con un'anticipazione dei tempi: i nuovi modelli Galaxy A57 e A37 potrebbero debuttare già tra il 9 e il 15 febbraio, segnando un cambiamento rispetto ai cicli di lancio precedenti e confermando l'importanza strategica della fascia media del mercato per l'azienda sudcoreana. La certificazione Bluetooth SIG del Galaxy A57 suggerisce che l'annuncio ufficiale sia imminente. Un'inversione di tendenza quella di Samsung, che nelle ultime settimane ha mostrato una dinamica inedita nel lancio dei suoi prodotti. Sebbene la serie Galaxy S26 abbia subito un leggero ritardo, i modelli di fascia media sembrano accelerare il passo, in un ribaltamento di scenario rispetto al passato.

Samsung si prepara a lanciare il Galaxy A57 5G.

