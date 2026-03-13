Samsung Galaxy S26 Ultra a rate con WindTre | quanto costa davvero e come funziona

Samsung Galaxy S26 Ultra, il modello di punta del 2026, è disponibile con un piano di pagamento a rate senza anticipo presso WindTre. L'offerta include anche una SIM con 200 GB di traffico dati e minuti illimitati. La promozione permette di ottenere il telefono senza pagamenti iniziali, combinandolo con il piano mobile scelto dall'utente.

Samsung Galaxy S26 Ultra è il top di gamma assoluto della lineup Samsung 2026 e WindTre lo propone con piano rateale ad anticipo zero, abbinato a un’offerta mobile con 200 GB e minuti illimitati. Il costo complessivo mensile è di 47,99 euro, che include la rata del dispositivo e la tariffa mobile scontata. In questa guida analizziamo ogni voce nel dettaglio — inclusa la versione da 1 TB — calcoliamo il costo totale reale su 36 mesi e spieghiamo le opzioni di protezione disponibili, così da avere un quadro completo prima di procedere all’acquisto. WindTre propone con pagamento rateale anche Galaxy S26 e Galaxy S26 Plus nella versione da 512 GB allo stesso prezzo di quella da 256 GB fino al 15 marzo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

