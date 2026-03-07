Samsung Galaxy S26 con WINDTRE | nuove offerte con giga illimitati e rate da 14,99€

WINDTRE ha presentato nuove offerte per la serie Samsung Galaxy S26, che consentono ai clienti di acquistare i dispositivi con rate mensili da 14,99 euro e traffico dati illimitato in 5G. Le promozioni riguardano specificamente i modelli più recenti del produttore sudcoreano, offrendo opzioni di pagamento rateale. Le iniziative sono rivolte ai clienti interessati a dispositivi di fascia alta con connessione veloce.

La promozione coinvolge Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra, con diverse formule dedicate sia ai nuovi clienti sia ai già clienti, oltre a offerte pensate per professionisti e aziende. Grazie al finanziamento anticipo zero e tasso zero con rate in 24 mesi, l’acquisto diventa ancora più accessibile. I nuovi clienti WINDTRE possono acquistare a rate Samsung Galaxy S26 a partire da: 18,99€ al mese in più rispetto al costo dell’offerta mobile. Consegnando un vecchio smartphone destinato al riciclo nel circuito di economia circolare, è possibile ottenere il nuovo Galaxy S26 a partire da: 14,99€ al mese in più Questa iniziativa consente di ridurre il costo dello smartphone e allo stesso tempo contribuire alla sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

