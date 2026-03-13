WindTre offre il nuovo Samsung Galaxy S26 Plus a rate senza anticipo, abbinato a un piano con giga illimitati e 200 GB a velocità piena, insieme a minuti illimitati. La promozione permette di acquistare il telefono senza pagare subito, sfruttando un piano mobile che include traffico dati e chiamate senza limiti. La proposta è disponibile per chi sceglie di pagare a rate nel tempo.

Samsung Galaxy S26 Plus a rate con WindTre prevede un piano ad anticipo zero, abbinato a un’offerta mobile con giga illimitati e 200 GB a velocità full con minuti illimitati. Il costo complessivo mensile per il maggior periodo di rateizzazione pari a tre anni è di 41,99 euro, che include la rata del dispositivo e la tariffa mobile scontata. In questa guida analizziamo ogni voce nel dettaglio, calcoliamo il costo totale reale su 36 mesi e spieghiamo le opzioni di protezione disponibili — così da avere un quadro completo prima di procedere all’acquisto. Se ti interessa il modello più piccolo puoi accedere alla nostra guida su Galaxy S26 a rate con Windtre. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Galaxy S26 Plus a rate con WindTre: quanto costa davvero e come funziona

