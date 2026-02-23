Galaxy s26 integra perplexity nell’offerta di intelligenza artificiale di samsung

Samsung ha integrato Perplexity nel Galaxy S26, migliorando le funzioni di intelligenza artificiale del dispositivo. Questa novità risponde alla crescente richiesta di assistenti più intuitivi e reattivi. L’azienda ha aggiornato anche l’interfaccia One UI 8, ottimizzando l’esperienza utente complessiva. Il nuovo modello promette di offrire risposte più rapide e personalizzate. La presenza di Perplexity nel telefono rappresenta un passo avanti nel settore degli smartphone intelligenti.

galaxy ai si evolve con un approccio multi?agent guidato da perplexity, accompagnato dall'aggiornamento one ui 8.5. l'obiettivo è offrire interazioni più fluide e funzionali sui dispositivi samsung, potenziando l'assistenza digitale senza rinunciare alle tradizionali opzioni già presenti. galaxy ai: espansione multi?agent con perplexity. la piattaforma galaxy ai viene potenziata introducendo un sistema multi?agent che integra perplexity come componente centrale. questa mossa amplia notevolmente le capacità di assistenza, consentendo flussi di lavoro più ricchi e personalizzati sui dispositivi Galaxy.

Samsung galaxy s26 anteprima è solo spam generato da intelligenza artificialeSamsung ha pubblicato un teaser per il Galaxy S26, ma molti credono che si tratti solo di spam generato dall’intelligenza artificiale.

Galaxy s26: le nuove pubblicità samsung sono più intelligenza artificiale che video realiSamsung ha scelto di puntare sull’intelligenza artificiale per le sue nuove pubblicità del Galaxy S26, invece di mostrare semplicemente video reali.

Argomenti discussi: Galaxy AI: integrazione Perplexity AI e novità su Galaxy S26; Bixby si rinnova: come cambia l'assistente di Samsung con One UI 8.5; Galaxy S26 Ultra vs Exynos 2600: i benchmark Geekbench anticipano il divario tra Ultra e S26; Galaxy S26 Ultra: unboxing, display privacy e benchmark iPhone.

