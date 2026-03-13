Samsung 50? a 399€ | -53% e scorte limitate

Oggi, venerdì 13 marzo 2026, Samsung offre uno sconto del 53% su un modello da 50 pollici, venduto a 399 euro. La promozione riguarda un televisore che attira l’attenzione per il prezzo molto ridotto e le scorte limitate. L’offerta si rivolge a chi desidera migliorare l’esperienza di visione a casa. La disponibilità è limitata e l’acquisto si effettua online o nei punti vendita autorizzati.

Un’opportunità straordinaria si presenta oggi, venerdì 13 marzo 2026, desidera trasformare il proprio salotto in un vero centro di intrattenimento. Un modello di televisione intelligente Samsung Neo QLED da 50 pollici è stato messo in vendita a un prezzo stracciato di soli 399 euro, con uno sconto che arriva al 53% rispetto al costo originale. La disponibilità del prodotto è limitata e le scorte stanno diminuendo rapidamente, rendendo l’acquisto immediato una necessità vuole beneficiare di questo risparmio concreto di 450 euro. Il dispositivo in questione non è un semplice apparecchio, ma rappresenta l’evoluzione tecnologica più recente del settore, risalente all’anno precedente, il 2025. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Samsung 50? a 399€: -53% e scorte limitate Articoli correlati Aston Martin costretta a sessioni brevi dopo il guasto: scorte ricambi limitateNel contesto dei test in Bahrain, Aston Martin Racing si trova a gestire una serie di criticità legate all’affidabilità della AMR26 e alla... Samsung galaxy s25 fe risparmia 50 dollari su amazonil galaxy s25 fe è al centro di una promozione su amazon che propone due configurazioni di memoria a prezzi attrattivi.