Aston Martin costretta a sessioni brevi dopo il guasto | scorte ricambi limitate

Aston Martin Racing ha dovuto interrompere le sessioni di test in Bahrain a causa di un guasto alla vettura e delle scorte di ricambi limitate. La squadra britannica ha dovuto ridurre le prove per problemi di usura e disponibilità di parti di ricambio, rallentando il programma di sviluppo della AMR26. Durante le sessioni, i tecnici hanno lavorato intensamente per riparare la vettura e trovare soluzioni rapide. La situazione lascia incerte le possibilità di preparazione prima del debutto stagionale. La squadra si sta concentrando sulla gestione delle risorse disponibili.

Nel contesto dei test in Bahrain, Aston Martin Racing si trova a gestire una serie di criticità legate all'affidabilità della AMR26 e alla disponibilità di ricambi, dopo un avvio problematico nello shakedown di Barcellona e nei primi lavori pre-stagione a Sakhir. Le operazioni odierne puntano a contenere i rischi mantenendo un programma di prove responsivo alle condizioni del team, con un'approccio focalizzato sull'analisi tecnica e sulla gestione delle risorse. Le verifiche in corso mirano a tratteggiare una gestione efficiente delle attività in vista dell'impegno iniziale della stagione, evitando compromissioni future del programma di sviluppo.