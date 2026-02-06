Su Amazon scatta una promozione sul Galaxy S25 FE. Il telefono è disponibile in due versioni di memoria a prezzi molto interessanti, con uno sconto di 50 dollari. Gli utenti possono approfittarne subito se cercano uno smartphone di ultima generazione a buon prezzo.

il galaxy s25 fe è al centro di una promozione su amazon che propone due configurazioni di memoria a prezzi attrattivi. l’offerta riduce il costo rispetto al listino, accompagnata da specifiche rilevanti e da un pacchetto software interessante. la presentazione evidenzia una batteria capiente e supporto software esteso, elementi chiave per una scelta consapevole. galaxy s25 fe in offerta su amazon. la versione da 128 gb è disponibile a $595, mentre quella da 256 gb si attesta a $679. lo sconto si attesta su circa $50, una diminuzione non eccezionale, ma significativa considerando l’aumento recente dei prezzi di RAM e NAND. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Samsung galaxy s25 fe risparmia 50 dollari su amazon

