Samb Boscaglia pensa all’esordio di Gigante

Oggi al Riviera delle Palme si tiene l’ultimo allenamento della Sambenedettese prima della partita contro il Campobasso. La seduta di rifinitura, che si svolge a porte chiuse, servirà a Roberto Boscaglia per decidere quale formazione schierare in campo. La decisione finale sulla formazione sarà comunicata dopo questa sessione.

Sarà la seduta di rifinitura al Riviera delle Palme, rigorosamente a porte chiuse di oggi, a sciogliere gli ultimi dubbi a Roberto Boscaglia sulla formazione da opporre al Campobasso. Quasi certo il forfait di Leonardo Pezzola il cui posto a fianco a Lepri sarà preso dal rientrante Dalmazzi. Per il resto la formazione sarà quella che ha violato il campo di Guidonia, con un solo dubbio da sciogliere. E cioè chi si posizionerà sulla corsia destra dei tre a ridosso di capitan Eusepi. Confermati Stoppa e Parigini, Boscaglia dovrà sceglie tra Marranzino, a segno nella gara di andata, Konatè ed il neo acquisto Gigante. Sembra che quest'ultimo per le sue specifiche caratteristiche tecniche possa partire in leggero vantaggio rispetto agli altri due compagni di squadra.

