Samb segnali di vita L’effetto Boscaglia c’è

Roberto Boscaglia ha preso in mano la Samb, cercando di invertire il trend negativo dopo nove partite senza vittorie. La sua prima partita a Ravenna si è conclusa con una sconfitta, ma nel secondo tempo la squadra ha mostrato segnali di miglioramento e determinazione. I tifosi sperano che questa reazione possa portare a una svolta, anche se restano ancora molte sfide da affrontare. La squadra si prepara ora alla prossima partita, con l’obiettivo di trovare continuità.

Nove partite per risalire la china e provare ad evitare i play out. La prima di Roberto Boscaglia a Ravenna è stata negativa per quanto riguarda il risultato ma allo stesso tempo, almeno nel secondo tempo, si è vista una squadra che ha saputo reagire bene alla seconda in classifica sfiorando anche il gol del pari. Ma, ad onor del vero, il Ravenna è sembrato accontentarsi del risicato vantaggio, limitandosi a controllare le iniziative rossoblù. In pochi giorni Boscaglia non poteva fare miracoli ma è riuscito a dare di nuovo un’impronta di squadra che aveva perso da tempo la sua identità. Inutile continuare ad elencare le serie negative dei rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Samb a Boscaglia, via Mancinelli e De AngelisLa Sambenedettese ha deciso di cambiare strada: la società ha esonerato l’allenatore Marco Mancinelli e il direttore sportivo Stefano De Angelis.

"Sono convinto che ci salveremo". Per la Samb inizia l’era BoscagliaRoberto Boscaglia ha preso in mano la guida della Sambenedettese, dando voce alla sua fiducia nel raggiungimento della salvezza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il Pontedera di Braglia ferma il Gubbio (1-1).

La Samb può sorridere, tanti segnali positiviLa Samb inizia a vedere uno spiraglio di luce nel lungo tunnel della crisi. Un lampo dopo 105 giorni di buio completo. Il successo sul Forlì è arrivato nel momento giusto. Con i nuovi acquisti in ... ilrestodelcarlino.it

Segnali di fumo Riprese: @peppe._ph - facebook.com facebook