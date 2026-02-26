Riders | domani a Napoli giornata di studio su prevenzione sicurezza e salute

Domani a Napoli si svolgerà un evento dedicato alla salute e alla sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali, con incontri e sessioni informative. L’obiettivo è approfondire le tematiche legate alla prevenzione e alle condizioni di lavoro, offrendo spunti di riflessione e confronto tra esperti e rappresentanti del settore. La giornata si rivolge a chi opera in questo ambito e desidera aggiornarsi sulle normative e le pratiche più recenti.

Una giornata di studio e approfondimento sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori delle piattaforme digitali. Domani, venerdì 27 febbraio 2026, a Napoli, a partire dalle 8.30, nell'Aula Multimediale dell' INAIL (Villa Colonna Bandini – viale Colli Aminei), confronto tra esperti dal titolo "Riders-Lavoratori invisibili. Le istituzioni rispondano: prevenzione, sicurezza e salute", promosso dall'INAIL, in collaborazione con Asmeco (associazione medici competenti campani), presieduta dal dott. Domenico Fragomeno. L'iniziativa, il cui direttore scientifico è Gennaro Bilancio, nasce con l'obiettivo di accendere i riflettori su una categoria spesso esposta a rischi elevati, ma ancora segnata da fragilità contrattuali e da un quadro normativo non sempre definito.