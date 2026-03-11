In Toscana, ogni anno circa 600 persone finiscono in dialisi a causa di una condizione silenziosa legata ai problemi renali, spesso senza avvertimenti evidenti. In vista della Giornata mondiale del rene, i medici della regione richiamano l’attenzione su questa emergenza poco visibile, sottolineando l’importanza di monitorare la salute dei reni anche in assenza di sintomi.

FIRENZE – Alla vigilia della Giornata mondiale del rene, in calendario il 12 marzo, la comunità medica fiorentina accende i riflettori su una vera e propria emergenza sanitaria, spesso sottovalutata a causa della sua natura asintomatica. Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze, ha diffuso un’analisi dettagliata sull’incidenza della malattia renale cronica, delineando un quadro che richiede interventi rapidi sul fronte della prevenzione. I numeri dell’emergenza in Toscana e in Italia. L’impatto demografico delle patologie nefrologiche è massiccio. Su scala nazionale, i malati cronici stimati sono tra i 5 e i 6 milioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La patologia silenziosa che porta 600 toscani all’anno in dialisi: l’appello dei camici bianchi per la Giornata del Rene

