Nella qualificazione del salto con gli sci femminile a Oslo, Yuki Ito e Maruyama sono le prime a scendere dalla pedana, con Ito che raggiunge un salto di 125 metri e si posiziona in testa. A seguire, Sieff e Zanitzer conquistano i loro passaggi, mentre gli atleti giapponesi dominano la fase iniziale della competizione. La gara si svolge sul trampolino normale HS134, nel centro norvegese.

Doppietta giapponese nella qualificazione della gara femminile dal trampolino normale di Oslo. Sull’HS134 norvegese al comando c’è Yuki Ito, che salta 125.5 metri e trova 111.4 punti in virtù di una buona esecuzione. Certo, la gara sarà un’altra cosa, ma intanto essere in grado di cogliere uno dei pochi “buchi” lasciati per strada da Nika Prevc fa comunque il suo effetto. La doppietta è determinata dal secondo posto di Nozomi Maruyama, che a inizio stagione avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti la rivale della citata slovena. Per lei 126 metri e 109.1 punti, poi la già nominata Nika Prevc è terza, tradita assai dal vento, con 115.5 metri e 105. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: Ito e Maruyama davanti a Oslo, passano Sieff e Zanitzer

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