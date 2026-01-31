Dopo quasi un anno di attesa, Eirin Maria Kvandal torna a vincere nel salto con gli sci. La norvegese si mette alle spalle Nika Prevc, Zanitzer e Sieff nella gara di Willingen, sul trampolino HS147 in Germania. Kvandal dimostra di essere tornata in forma e di saper ancora dominare su questo salto che le si adatta bene.

Dopo un anno di digiuno (meno un giorno, ma tant’è), torna alla vittoria Eirin Maria Kvandal. La norvegese rivince proprio dove aveva lasciato l’ultima volta, a Willingen, sull’HS147 tedesco che tanto rispecchia le sue caratteristiche in termini di sistema di salto. Semplicemente inafferrabile oggi la norvegese, con un complessivo di 235.7 punti derivante da due salti da 138.5 e 143.5 metri per 133.6 a 122.1 punti. Non serve neanche un atterraggio completamente perfetto, viste le distanze raggiunte, le maggiori di una gara estremamente condizionata dal vento all’infuori delle prime tre posizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci: Eirin Maria Kvandal si riprende Willingen davanti a Nika Prevc, Zanitzer e Sieff nelle 20

Approfondimenti su Eirin Maria Kvandal

Nika Prevc si impone nuovamente a Ljubno, ottenendo l’ottava vittoria stagionale nel salto con gli sci.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche a Sapporo, la seconda serie dell’HS137 è stata annullata.

Ultime notizie su Eirin Maria Kvandal

