Salto con gli sci Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch Avanza Sieff

Nella qualificazione di Garmisch-Partenkirchen, Nozomi Maruyama e Nika Prevc si posizionano rispettivamente in prima e seconda posizione, confermando la loro competitività nella stagione di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Si è inoltre distinto Sieff, che avanza nella competizione. Questi risultati delineano un quadro interessante della prova odierna, in attesa delle finali e delle classifiche generali.

Nozomi Maruyama e Nika Prevc continuano a darsi battaglia e occupano le prime due posizioni anche nella qualificazione di Garmisch-Partenkirchen, sede del sesto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci femminile. Il Large Hill HS142 bavarese ospiterà domani la prima tappa del Two Nights Tour, una versione ridotta della Tournée dei 4 Trampolini riservata al settore femminile. Maruyama, leader della classifica generale del circuito maggiore, ha realizzato il miglior punteggio in qualificazione sul Neuen Große Olympiaschanze battendo Prevc per soli 7 decimi nell’antipasto di quella che potrebbe essere la lotta per la vittoria nella gara di domani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Salto con gli sci, Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch. Avanza Sieff Leggi anche: Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20 Leggi anche: Salto con gli sci: a Nozomi Maruyama la prima femminile di Lillehammer. Annika Sieff a metà classifica La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Salto con gli sci, Maruyama e Prev svettano in qualificazione a Garmisch. Avanza Sieff - Nozomi Maruyama e Nika Prevc continuano a darsi battaglia e occupano le prime due posizioni anche nella qualificazione di Garmisch- oasport.it

Salto con gli sci: Maruyama batte Nika Prevc a Engelberg, Annika Sieff sfiora le 20 - Nozomi Maruyama vince il duello a doppia mandata contro Nika Prevc sull'HS140 di Engelberg. oasport.it

Domen Prevc non si ferma più e a Engelberg infila la quinta vittoria consecutiva, al femminile altro acuto di Maruyama - Nel sabato di Engelberg (Sui), grande classica della Coppa del Mondo di salto con gli sci che fa le carte alla Tournée dei quattro trampolini, la scena è ... neveitalia.it

Salto con gli sci, Nika Prevc si prende gara-2 a Engelberg e mette nel mirino Maruyama in classifica generale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.