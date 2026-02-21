Accessi chiusi al lago di bauxite operatori chiedono gestione pubblica e visite guidate

Il divieto di accesso al lago di bauxite di Otranto nasce per problemi di sicurezza causati da frane e presenza di materiali instabili. Gli operatori locali protestano, chiedendo una gestione pubblica che garantisca visite guidate e controlli regolari. La chiusura, decisa di recente, ha bloccato turisti e appassionati di fotografia, che spesso si avventuravano lungo i sentieri. La questione resta aperta, con diverse proposte sul tavolo.

OTRANTO - Fa certamente discutere la decisione dei giorni scorsi di chiuder gli accessi che conducono al lago di bauxite di Otranto da sempre uno dei luoghi più iconici e fotografati del Salento. La zona da è stata recintata da parte dei proprietari dei terreni attorno al laghetto che vi hanno posto anche dei cartelli con la dicitura di "proprietà privata con divieto di accesso". Le agenzie turistiche, le associazioni del territorio e gli operatori del settore outdoor e culturale della Puglia hanno espresso infatti la loro forte preoccupazione per la chiusura del lago di bauxite, meta conosciuta e promossa a livello nazionale e internazionale.