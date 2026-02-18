LIVE Italia-Canada Curling maschile Olimpiadi in DIRETTA | serve un’impresa per continuare a sperare
L’Italia affronta il Canada nel match di curling maschile alle Olimpiadi, perché deve vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione. La partita si svolge in un clima teso, con gli azzurri che cercano di risollevare le sorti del torneo in un momento cruciale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, penultimo impegno degli azzurri nel round robin del torneo olimpico maschile di curling. Dopo la convincente vittoria sugli Stati Uniti il quartetto italiano si è rilanciato in vista della volata che porterà ai playoff, ma servirà mettere un altro mattoncino aggiudicandosi una delle due ultime partite. Attualmente l’Italia occupa la terza posizione del girone unico, ma per gli incroci e gli scontri diretti non possiamo ancora gioire. Appuntamento alle 14.05 con il primo end di una sfida decisiva. 🔗 Leggi su Oasport.it
