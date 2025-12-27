Assalto al bancomat a Teverola fatto esplodere lo sportello della banca Crédit Agricole

Assalto nella notte a Teverola ai danni della filiale Crédit Agricole di via Roma. Erano circa le 4.30 quando un commando, composto secondo le prime stime da una decina di persone, è entrato in azione mettendo a segno un colpo rapido e violento che ha provocato ingenti danni all'istituto di credito.

