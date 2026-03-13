Sale sul palco per parlare con Giorgia Meloni Aspetto le dimissioni di Mattarella | l' imbarazzo della premier

Questo pomeriggio a Milano, durante una convention per il Sì al teatro Franco Parenti, un uomo ha raggiunto la premier e le ha consegnato un libro prima di pronunciare una frase riguardante il presidente della Repubblica. L'episodio ha creato imbarazzo tra i presenti, e l'uomo è stato successivamente identificato come Orazio Maurizio Musumesi. La premier non ha risposto pubblicamente all'atto.

Milano, momento imprevisto, questo pomeriggio al teatro Franco Parenti, durante la convention per il Sì: un uomo - poi identificato in Orazio Maurizio Musumesi, ha raggiunto Meloni per consegnarle un libro e poi dirle la frase sul presidente della Repubblica.