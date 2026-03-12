Sale sul palco e dice a Meloni aspetto dimissioni di Mattarella premier imbarazzata | Digos lo identifica

Un uomo sale sul palco e si rivolge direttamente alla premier, chiedendo di aspettare le dimissioni di Mattarella. La presidente del Consiglio si mostra visibilmente imbarazzata mentre l’uomo pronuncia le sue parole. Sul posto interviene la Digos, che successivamente identifica il soggetto coinvolto. L’incidente si verifica durante un evento pubblico a cui partecipano diverse persone.

Un momento di profondo imbarazzo e sconcerto quello vissuto da Giorgia Meloni all’evento organizzato per sostenere il Sì al referendum sulla riforma della Giustizia. Appena salita sul palco del teatro Franco Parenti di Milano, la premier è stata raggiunta da un uomo misterioso che, consegnatole il proprio libro in regalo, ha chiesto apertamente le dimissioni di Mattarella. Il soggetto è stato identificato dalla Digos. Momento imbarazzante per Giorgia Meloni Chi è l’uomo che chiede le dimissioni di Mattarella La premier a sostegno del Sì al referendum Momento imbarazzante per Giorgia Meloni Nel pomeriggio di giovedì 12 marzo, Giorgia Meloni si trovava ospite al teatro Franco Parenti di Milano, in occasione del convegno dal titolo “Sì. 🔗 Leggi su Virgilio.it

