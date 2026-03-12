Il fuoriprogramma che imbarazza Giorgia Meloni Un uomo sale sul palco a Milano le consegna un libro e dice | Aspetto le dimissioni di Mattarella

Durante un evento di Fratelli d’Italia a Milano, un uomo è salito sul palco e ha consegnato un libro alla presidente del Consiglio, esclamando di attendere le dimissioni di Mattarella. L’incidente si è verificato poco dopo l’arrivo di Meloni, prima del suo intervento sul palco del teatro Parenti, in occasione del referendum del 22 e 23 marzo.

Fuoriprogramma sul palco della kermesse per il Sì al referendum del 22 e 23 marzo organizzata da Fratelli d’Italia al teatro Parenti di Milano, dove la presidente del Consiglio Giorgia Meloni era da poco arrivata per il suo intervento. Mentre la premier al microfono stava salutando e ringraziando le persone presenti in teatro, un uomo è salito sul palco e si è avvicinato presentandosi: “Musumeci, Orazio Musmeci ”. Lei, visibilmente sorpresa, ha ricambiato il saluto e lo ha ringraziato, ma lui, non ancora soddisfatto, ha aggiunto: “Aspetto le dimissioni di Mattarella ”. Quindi è sceso dal palco e si è allontanato. A quel punto la premier si è... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

