Referendum giustizia Gasparri in città | Una democrazia matura non teme le riforme ma le affronta con coraggio

Un rappresentante politico ha partecipato a un convegno sulla giustizia in città, sottolineando che una democrazia forte non evita le riforme ma le affronta con determinazione. Durante l’evento, sono intervenuti diversi relatori, tutti con contributi di rilievo, e la sala ha mostrato un’attenzione significativa. La discussione si è concentrata sui temi legati alle future modifiche del sistema giudiziario.

«Il convegno di oggi è andato molto bene, con una partecipazione attenta e qualificata e interventi di grande spessore. È il segnale che sui temi della giustizia e delle riforme c’è un interesse concreto e diffuso». Lo dichiara Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Maurizio Gasparri: il referendum sulla giustizia? Io sto con Gratteri e Di MatteoIl capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri spiega le ragioni del Sì al referendum del 22 e 23 marzo.

Pietro Grasso: “Referendum? Vota sì chi teme problemi con la giustizia”L'ex presidente del Senato: "La separazione delle carriere non risolve i problemi.

Referendum giustizia, sì e no, gli appuntamenti: oggi in città arriva GasparriPolitica: L appuntamento con il ministro, alle 17,30 all audotorium Confcommercio, apre una settimana di eventi pubblici a Modena e provincia ... lapressa.it

Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026: tutte le iniziativeAlle ore 21, alla Casa del Popolo di Calenzano (via Giacomo Puccini 79), si terrà l’iniziativa Le ragioni del NO – in difesa degli equilibri costituzionali, con la partecipazione di Ornella Galeotti ... nove.firenze.it

Referendum giustizia 22-23 marzo 2026: a Marconia l’incontro “Le ragioni del No” Un incontro per entrare nel merito dei quesiti referendari e capire cosa cambia davvero con la riforma Nordio. Pisticci, 2 marzo 2026 – “Le ragioni del No” è il titolo dell’iniziativ - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Di Matteo: “I mafiosi votano Sì, la riforma è una resa dei conti”. Il pm presenta il libro di Travaglio con Conte e Raggi: “Il governo vuole tutti i poteri”. @lucadecarolis x.com