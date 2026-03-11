Sal Da Vinci conquista anche i Blue che cantano Per sempre sì

Sal Da Vinci ha saputo coinvolgere il pubblico e i Blue, che hanno deciso di interpretare la sua canzone

Per sempre sì di Sal Da Vinci, dopo aver vinto Sanremo 2026, conquista anche i Blue, che scoprono il brano per la prima volta. Sono trascorsi alcuni giorni da quando Sal Da Vinci ha vinto il Festival di Sanremo 2026. La canzone Per sempre sì ha conquistato pubblico e giurie e in questa settimana ha iniziato a scalare le classifiche. Il brano, senza dubbio, anche nei prossimi mesi continuerà e far cantare e ballare tutti quanti e a maggio arriverà anche all’Eurovision Song Contest. L’artista partenopeo ha infatti accettato di rappresentare l’Italia alla kermesse musicale europea e di certo già in molti si stanno chiedendo cosa accadrà sul palco. 🔗 Leggi su Novella2000.it

