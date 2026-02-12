Kid Yugi annuncia i concerti nei palazzetti nel 2026 al via la vendita dei biglietti | prezzi e dove comprarli

Da fanpage.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Kid Yugi ha annunciato i concerti nei palazzetti nel 2026. I biglietti sono già in vendita e si possono acquistare online o nei punti vendita autorizzati. I fan stanno già facendo la fila per assicurarsi un posto, perché l’artista promette show spettacolari. Le date e i prezzi sono stati pubblicati, e molti si preparano a partire per vivere un’esperienza dal vivo.

Kid Yugi ha annunciato i concerti che terrà nel 2026: ecco come e quando comprare i biglietti del suo tour.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Kid Yugi annuncia il suo primo tour nei palasport, i biglietti

Kid Yugi annuncia il suo primo tour nei palasport.

