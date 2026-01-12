VinoVita corso di avvicinamento alla degustazione del vino da Salvan - Vigne del Pigozzo
Da martedì 27 gennaio prende il via un ciclo di quattro serate dedicate a chi desidera avvicinarsi al mondo del vino in modo consapevole, curioso e informale. Gli incontri proseguiranno il 2, 10 e 17 febbraio, con appuntamenti serali dalle ore 20 alle 22.Viaggio nel mondo del vinoIl percorso è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche: “In Vino Humanitas”, degustazione di vini bio del Vesuvio: un brindisi alla terra, al gusto e alla convivialità
Leggi anche: “In Vino Humanitas”, degustazione di vini bio del Vesuvio: un brindisi alla terra, al gusto e alla convivialità
Vesuvio, al via domani Corso di Avvicinamento al vino - Al via domani, martedì 11 febbraio il Corso di Avvicinamento al Vino, un percorso formativo gratuito dedicato alla scoperta dei vini vesuviani nel Palazzo Mediceo di Ottaviano (Napoli). ansa.it
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.