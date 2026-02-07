Dopo settimane di attese, è stato nominato il commissario straordinario per il nuovo ponte San Michele. Tuttavia, i sindaci della zona continuano a chiedere un incontro urgente sul tema del traffico, che resta uno dei problemi principali da risolvere. Andrea Panzeri, sindaco di Cornate, spiega che finora non ci sono ancora novità ufficiali sul tavolo di confronto.

È stato nominato il commissario straordinario per il nuovo ponte San Michele, "ma i comuni aspettano ancora il tavolo sul traffico", dice Andrea Panzeri, sindaco di Cornate. La Regione esulta, i sindaci del Vimercatese restano in anticamera. Palazzo Lombardia aveva chiesto la figura al governo e da Roma è arrivato il nome: Aldo Isi, già amministratore delegato di Rfi. Sarà lui a occuparsi della realizzazione del nuovo trait d’union fra le province di Bergamo e Lecco, Calusco-Paderno, che affiancherà il viadotto storico. Un’opera lontana? "Tutt’altro, avrà un impatto molto forte sul nostro territorio", denunciano i primi cittadini della Brianza Est che da tempo chiedono un incontro all’assessora regionale Claudia Maria Terzi "senza mai un riscontro positivo". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo ponte San Michele. La Brianza si fa sentire

Approfondimenti su San Michele Ponte

Il nuovo ponte San Michele a Paderno Dugnano suscita opinioni contrastanti.

Il traffico si intensifica con l'apertura del nuovo ponte San Michele, scatenando preoccupazioni e proteste a Cornate.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su San Michele Ponte

Argomenti discussi: Nuovo Ponte di Paderno, nominato il commissario straordinario; Vogliamo il nuovo ponte (ma non nel posto sbagliato); Nuovo ponte San Michele. La Brianza si fa sentire; Nuovo ponte San Michele, nominato il commissario per velocizzare l’opera.

Infrastrutture, svolta per il nuovo San Michele c’è il Commissario per accelerare i lavoriAccolgo con soddisfazione la nomina del commissario straordinario per il nuovo Ponte di Paderno. Si tratta di un’altra ... resegoneonline.it

Ponte di Paderno, nominato il commissario straordinario Aldo Isi. Ma le consulte si ribellano: Fermate tuttoL'ad di RFI accelererà l'iter progettuale. Terzi: Altra vittoria di Regione. Ma i quattro comuni annunciano assemblee pubbliche e manifestazione. Lo studio sul traffico conferma: +86% veicoli, veloc ... leccotoday.it

