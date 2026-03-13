Sabato pomeriggio è il momento più pericoloso sulle strade di Como

Sabato pomeriggio è il periodo in cui si registrano i maggiori rischi sulle strade di Como. Durante questa fascia oraria, si verificano più incidenti rispetto ad altri momenti della settimana, rendendo necessario un maggiore livello di attenzione da parte dei conducenti. Le autorità hanno segnalato un aumento delle chiamate di emergenza in questa fascia oraria, evidenziando la criticità di quei momenti.

Se c’è un momento della settimana in cui sulle strade di Como bisogna prestare ancora più attenzione, è il sabato pomeriggio. È quanto emerge dai dati sui sinistri stradali rilevati dalla polizia locale tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2026, periodo in cui sono stati registrati 84 incidenti in città. Secondo il report, il sabato è stato il giorno con il maggior numero di sinistri, con 19 incidenti rilevati. Anche l’orario in cui avvengono più frequentemente è piuttosto chiaro: la fascia tra le 14 e le 20, durante la quale sono stati registrati 38 incidenti. Dei 84 incidenti rilevati, 45 hanno provocato feriti. In totale 50 persone hanno riportato lesioni, tra cui 11 pedoni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

Juventus, Sky sulla corsa Champions “Como più pericoloso della Roma”Negli studi di Sky si è parlato della Corsa Champions al Club e del pericolo rappresentato dal Como di Fabregas per la Juventus.

Leggi anche: Un altro sabato notte di sangue sulle strade: morte due ragazze a Mola e Bitetto

The Adventures of Sherlock Holmes EP02 : The Red-Headed League (Masterpiece Audiobook)

Una selezione di notizie su Sabato pomeriggio

Temi più discussi: Sabato 14 marzo si apre la Stagione Concerti 2026 dell’Auditorium Lo Squero; Talent Corner, piazza Garibaldi il sabato pomeriggio diventa un palcoscenico per artisti e performer -; Bimbo di 10 anni morto mentre giocava: fatale una caduta in piazza. Inchiesta della Procura; Tragedia in stazione, ragazzo travolto e ucciso da un treno.

Piazza Garibaldi si trasforma il sabato pomeriggio e diventa un palcoscenico: la novitàL’iniziativa nasce con un obiettivo semplice: offrire a chi ha qualcosa da esprimere un luogo accessibile, visibile e aperto al pubblico, in una delle aree più attraversate della città ... napolitoday.it

Sovrappasso ferroviario ancora chiuso. Sabato doppio flashmob di protestaDopo esattamente tre anni dalla chiusura, il sovrappasso ferroviario che collega Cormano e Cusano resta ancora chiuso. Per ... ilgiorno.it

Nuvola Tv. . REAL FORIO, LA CARICA DI SANCHEZ: ADESSO NON MOLLIAMO Sabato pomeriggio torna in campo il Real Forio che tra le mura amiche del Salvatore Calise affronta il Sant'Anastasia. Per gli uomini di Sanchez è uno snodo fondamentale per - facebook.com facebook