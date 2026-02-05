Questa mattina, la Porta del Popolo apre le sue porte ai visitatori per un’apertura straordinaria. Il sito, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco, sarà accessibile nel weekend grazie al programma delle Passeggiate Romane. È un’occasione unica per scoprire uno dei luoghi più iconici della città, spesso chiuso al pubblico.

Il programma delle Passeggiate Romane inaugura il fine settimana con l’apertura straordinaria della Porta del Popolo, Sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco e sede del Centro di Documentazione. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, alle 11, in piazza del Popolo 11D, nei pressi del fornice sinistro della Porta. La visita sarà a cura di Vanessa Ascenzi, Elisabetta Maffioli, Livia Concetta Mugavero. L'attività non adatta a persone con difficoltà motorie (ci sono 120 gradini da salire). L'incontro prevede traduzione in Lingua dei segni italiana-LIS, grazie alla collaborazione del Dipartimento Politiche Sociali e Salute (Direzione Servizi alla Persona) e della Cooperativa sociale onlus Segni di Integrazione - Lazio.🔗 Leggi su Romatoday.it

