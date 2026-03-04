FdI chiude la campagna per il Sì con Arianna Meloni Aspettando Giorgia

Il 19 marzo si terrà a Roma, nel Palazzo dei Congressi dell’Eur, l’ultimo evento della campagna per il Sì organizzata da Fratelli d’Italia, con la partecipazione di Arianna Meloni. La presenza di Meloni sarà evidenziata nella locandina dell’evento, che si svolgerà in attesa di un intervento di Giorgia Meloni.

C'è solo Forza Italia: lo scarso impegno di Lega e FdI per la campagna referendaria. Una ricognizione Roma. Diciannove marzo, Palazzo dei congressi dell’Eur a Roma. Campeggerà il nome Meloni nella locandina. Ma si tratterà di Arianna, il capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia. Al momento sarà lei (insieme al sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano) a chiudere la campagna referendaria per FdI. Giorgia, invece, sarà a Milano, al teatro Serpenti il 12. Nessuna ufficialità, ma la convinzione nel partito è che la presidente del Consiglio risponderà all’appello della base, che invoca la sua partecipazione alla kermesse in fase di definizione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'orgoglio di Arianna Meloni: "Con Giorgia stabilità e credibilità internazionale. FdI può crescere ancora""Noi crediamo di essere già il partito della Nazione, ma è chiaro che possiamo ancora crescere.

Atreju 2025, al via l'ultima giornata: si chiude con l'intervento di Giorgia Meloni (segui la diretta streaming)Arriva alle battute finali l'edizione di Atreju 2025, in svolgimento a Roma, a Castel Sant'Angelo.

