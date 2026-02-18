Il rush finale del Comitato per il Sì | incontro a Roma tra politica e società civile

Il Comitato per il Sì ha organizzato un incontro a Roma, in risposta alla crescente attesa per il referendum. La riunione, svoltasi nella storica sala del Montarozzo in via Appia Antica, ha visto la partecipazione di politici e cittadini. Durante l’evento, sono stati presentati i motivi per votare Sì e risposto alle domande del pubblico. L’atmosfera è stata calda e coinvolgente, con applausi e interventi diretti. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibile in vista delle prossime urne.

In un incontro partecipato, sentito e applaudito: l'invito a votare Sì al referendum durante l'incontro alla sala del Montarozzo, lo storico locale di via Appia Antica è stata un'occasione per riflettere – dalla politica alla società civile- per informare i cittadini sul prossimo appuntamento con le urne. Si fa di giorno in giorno sempre più intensa la campagna referendaria che sempre più assume l'aspetto di una vera e propria battaglia: livorosi attacchi e infondate accuse da una parte, impegno civile e democratico per ricondurre il dibattito sui temi tecnici della giustizia dall'altra. Ed è appunto all'insegna di tale impegno che ha avuto luogo il convegno promosso dal senatore Domenico Gramazio.