Runjaic teme la Juve | Ha giocatori come Yildiz difficili da marcare Atta speriamo che domani sia al 100% Solet convocato? Vi dico questo

Il tecnico dell’Udinese ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus, evidenziando la difficoltà di marcare alcuni giocatori bianconeri come Yildiz. Ha espresso speranze riguardo alla condizione di Atta, auspicando che sia al massimo della forma, e ha confermato la convocazione di Solet senza ulteriori dettagli. La partita è prevista per domani sera.