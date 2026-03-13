Runjaic teme la Juve | Ha giocatori come Yildiz difficili da marcare Atta speriamo che domani sia al 100% Solet convocato? Vi dico questo
Il tecnico dell’Udinese ha parlato alla vigilia della sfida contro la Juventus, evidenziando la difficoltà di marcare alcuni giocatori bianconeri come Yildiz. Ha espresso speranze riguardo alla condizione di Atta, auspicando che sia al massimo della forma, e ha confermato la convocazione di Solet senza ulteriori dettagli. La partita è prevista per domani sera.
Il tecnico dell’Udinese Runjaic ha fatto il punto alla vigilia del match tra i suoi ragazzi e la Juventus in programma domani sera. Runjaic ha parlato nella conferenza stampa di viglia del match tra Udinese e Juve di domani sera. Di seguito le sue dichiarazioni.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! SU SOLET – « Valuteremo nelle prossime ore se convocarlo. Non potrà partire titolare, al massimo potrà giocare uno spezzone di partita » SU ATTA E ZANIOLO – « Se mi sento di indicare Zaniolo a Gattuso? Non spetta a me deciderlo, è una scelta del CT. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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